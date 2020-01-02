02 Ocak 2020, Perşembe
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Trabzonspor Antalya kampında iki hazırlık maçı oynayacak
Giriş Tarihi: 02.01.2020
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’un, Süper Lig’in ikinci yarısı öncesi Antalya'da yapacağı kamp programı açıklandı. Bordo-mavili takım kampta iki hazırlık maçı oynayacak.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın 5 Ocak tarihinde Antalya Belek'te toplanarak 11 Ocak tarihine kadar çalışmalarını burada sürdüreceği belirtildi. Trabzonspor'un ayrıca Antalya kampında Partizan Tiran ve Bursaspor ile de hazırlık maçları oynayacağı kaydedildi.
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