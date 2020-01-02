02 Ocak 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor Antalya kampında iki hazırlık maçı oynayacak

İşte Trabzonspor'un kamp programı!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.01.2020

ekiplerinden ’un, Süper Lig’in ikinci yarısı öncesi Antalya'da yapacağı programı açıklandı. Bordo-mavili takım kampta iki maçı oynayacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın 5 Ocak tarihinde Antalya Belek'te toplanarak 11 Ocak tarihine kadar çalışmalarını burada sürdüreceği belirtildi. 'un ayrıca Antalya kampında Partizan Tiran ve Bursaspor ile de maçları oynayacağı kaydedildi.

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