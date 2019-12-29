Karaman basın toplantısı yapacak

Trabzonspor Teknik direktörü Ünal Karaman ilerleyen günlerde bir basın toplantısı yaparak ilk yarıyı değerlendireceğini açıkladı. Bordo-mavili çalıştırıcı, "Başkanın açıklamalarını üzerime alıyorum. Bazen kişilerin karakterleri, kimlikleri, oturduğunuz koltuklar, pozisyonlar ve kimliğinin önüne geçmiyor. Başkan kimliğinden ziyade taraftar olarak eleştiri yapabiliyor. Taraftardır normaldir diyoruz. Bir araya geldiğimizde bu ifade kullanırsa söyleyeceğim şeyler olabilir. Kapalı kapılar ardında konuşuyoruz ama yine konuşuruz" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor Teknik direktörü Ünal Karaman ilerleyen günlerde bir basın toplantısı yaparak ilk yarıyı değerlendireceğini açıkladı. Bordo-mavili çalıştırıcı, "Başkanın açıklamalarını üzerime alıyorum. Bazen kişilerin karakterleri, kimlikleri, oturduğunuz koltuklar, pozisyonlar ve kimliğinin önüne geçmiyor. Başkan kimliğinden ziyade taraftar olarak eleştiri yapabiliyor. Taraftardır normaldir diyoruz. Bir araya geldiğimizde bu ifade kullanırsa söyleyeceğim şeyler olabilir. Kapalı kapılar ardında konuşuyoruz ama yine konuşuruz" ifadelerini kullandı.