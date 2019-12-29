29 Aralık 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Karaman basın toplantısı yapacak

Karaman basın toplantısı yapacak
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.12.2019

Trabzonspor Teknik direktörü Ünal Karaman ilerleyen günlerde bir basın toplantısı yaparak ilk yarıyı değerlendireceğini açıkladı. Bordo-mavili çalıştırıcı, "Başkanın açıklamalarını üzerime alıyorum. Bazen kişilerin karakterleri, kimlikleri, oturduğunuz koltuklar, pozisyonlar ve kimliğinin önüne geçmiyor. Başkan kimliğinden ziyade taraftar olarak eleştiri yapabiliyor. Taraftardır normaldir diyoruz. Bir araya geldiğimizde bu ifade kullanırsa söyleyeceğim şeyler olabilir. Kapalı kapılar ardında konuşuyoruz ama yine konuşuruz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Teknik direktörü Ünal Karaman ilerleyen günlerde bir basın toplantısı yaparak ilk yarıyı değerlendireceğini açıkladı. Bordo-mavili çalıştırıcı, "Başkanın açıklamalarını üzerime alıyorum. Bazen kişilerin karakterleri, kimlikleri, oturduğunuz koltuklar, pozisyonlar ve kimliğinin önüne geçmiyor. Başkan kimliğinden ziyade taraftar olarak eleştiri yapabiliyor. Taraftardır normaldir diyoruz. Bir araya geldiğimizde bu ifade kullanırsa söyleyeceğim şeyler olabilir. Kapalı kapılar ardında konuşuyoruz ama yine konuşuruz" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır açıklaması Trabzonspor'da Uğurcan Çakır açıklaması
Emin adımlarla ilerliyoruz "Emin adımlarla ilerliyoruz"
Fırtına ilk yarıyı farklı kapattı! Fırtına ilk yarıyı farklı kapattı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör