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Trabzonspor'un yeni yıldızını Sörloth bitiriyor
Süper Lig'in 17. haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2 mağlup ederek sezonun ilk yarısını 32 puanla tamamlayan Trabzonspor şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet aldı. Ünal Karaman'ın ayrılmasının ardından takımın başına getirilecek olan teknik direktörün kim olacağı merak edilirken, bordo-mavililer transfer çalışmalarına da hız verdi. Ligin ikinci yarısına nokta transferlerle başlamak isteyen bordo-mavililerin 4 bölgeye takviye yapılması planlanıyor. Bomba bir isim için girişimlerine başlayan Trabzonspor'da transferi golcü isim Sörloth'un bitireceği iddia edildi. Devre arası transfer döneminde takıma katılması planlanan müthiş sol ayak için görüşmeler devam ediyor. İşte ortaya çıkan Sörloth detayı ve tüm gelişmeler....
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