30 Aralık 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi bitti

Trabzonspor'da Karaman dönemi bitti
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 Giriş Tarihi: 30.12.2019

Kulübü, Teknik Direktör 'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Öte yandan Karaman'ın ileriye dönük tüm maaşının ödendiği de ifade edildi.

'da dönemi resmen sona erdi. Bordo-mavili kulüp, KAP'a yaptığı yazlı açıklama ile Karaman'ın sözleşmesini feshettiklerini belirtti.

Karadeniz ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile Teknik Direktör Ünal Karaman arasındaki 07.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre, Ünal Karaman'a, bu sezon sonuna kadarki altı aylık dönemde (01.12.2019-31.05.2020) doğacak olan 2.250.000. TL tutarındaki ileriye dönük tüm maaşları ödenmiştir."

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