Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Ünal Karaman açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman'ın ayrılmasının ardından konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Olayların son 24 saatte gerçekleştiğini belirten başkan Ahmet Ağaoğlu, "Şuanda gündemimizde herhangi bir teknik direktör yok" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman'la yolların ayrılmasından sonra TRT Spor'a katılarak açıklamalarda bulundu.

Başkan Ağaoğlu, "Kulüpte yaşanan her türlü olumsuzluğun tek sorumlusu benim. Yanlış taktiğin de, pas hatasının da, yönetimsel yanlışın da sorumlusu benim dedim. Anladığım kadarıyla hocamız bu eleştiriyi kendi üzerine alınmış." dedi.

"Gitmeyi kafasına koymuştu" diyen Ağaoğlu, "Dün akşam genel sekreterimiz ile yaptığı görüşmede bunu ifade etmiş" diye belirtti.

Ağaoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bilgi kirliliği var. Şota Arveladze ile Mustafa Denizli ile anlaşıldığı iddiaları var. Biz bu süreci 24 saattir yaşıyoruz. Gündemde hiçbir teknik direktör ismi yok. Hiç kimsenin, hiçbir şekilde endişesi olmasın. Belki biraz daha yükümüz ağırlaşacak ama bu camianın sırtımıza yüklediği görevin bilinci ve sorumluluğu ile bu kulübü çok daha iyi yerlere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

"Konyaspor maçı sonrasında, özellikle 4-5 haftalık futboldan memnun olmadığımı, göze hoş gelmeyen bir futbol ortaya koyan Trabzonspor olduğunu söyledim. Ben öz eleştiri yaptım, anladığım kadarıyla sayın hocamız eleştiriyi kendi üzerine almış."