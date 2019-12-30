30 Aralık 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Abdulkadir Parmak: Daha iyi olacağız

Abdulkadir Parmak: Daha iyi olacağız
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Doğum gününde gol atan Abdulkadir Parmak, ikinci yarıda çok daha iyi olacaklarını söyledi. Parmak, "İlk yarıda bitirdiğimiz konumu tabi ki yeterli görmüyoruz. Çok daha iyisini yapabiliriz ve yapacağız da. İkinci yarıya çok iyi hazırlanacağız ve iyi bir başlangıç ile sonunu getireceğiz" diye konuştu.

Doğum gününde gol atan Abdulkadir Parmak, ikinci yarıda çok daha iyi olacaklarını söyledi. Parmak, "İlk yarıda bitirdiğimiz konumu tabi ki yeterli görmüyoruz. Çok daha iyisini yapabiliriz ve yapacağız da. İkinci yarıya çok iyi hazırlanacağız ve iyi bir başlangıç ile sonunu getireceğiz" diye konuştu.
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