Fenerbahçe istedi Trabzonspor alıyor! Ersun Yanal'ın gözdesiydi...

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte başta dört büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı. Kadrolarını birkaç takviyeyle güçlendirip zirve yarışını sonuna kadar sürdürmek isteyen takımlardan Fenerbahçe ile Trabzonspor, transferde karşı karşıya geldi. İşte hedefteki yıldız isim ve transferdeki son gelişmeler...