30 Aralık 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe istedi Trabzonspor alıyor! Ersun Yanal'ın gözdesiydi...

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte başta dört büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı. Kadrolarını birkaç takviyeyle güçlendirip zirve yarışını sonuna kadar sürdürmek isteyen takımlardan Fenerbahçe ile Trabzonspor, transferde karşı karşıya geldi. İşte hedefteki yıldız isim ve transferdeki son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 15:44 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 15:46
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Fenerbahçe istedi Trabzonspor alıyor! Ersun Yanal'ın gözdesiydi...

Süper Lig'de ilk devresinin bitiş düdüğü, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesi sonunda çaldı.

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Fenerbahçe istedi Trabzonspor alıyor! Ersun Yanal'ın gözdesiydi...

Sivasspor ilk yarıyı 37 puan ile zirvede tamamlamayı başarırken onu 33 puanla Medipol Başakşehir ve 32 puanla Trabzonspor takip etti. 4 büyük kulüpten Fenerbahçe 4., Beşiktaş 5., Galatasaray ise 27 puanla ilk devreyi 7. sırada tamamladı.

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Fenerbahçe istedi Trabzonspor alıyor! Ersun Yanal'ın gözdesiydi...

Ligde perdenin kapanmasının ardından kulüplerin, 17 Ocak 2020 tarihinde başlayacak ikinci yarı öncesi, transfer hareketliliği başladı.

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Fenerbahçe istedi Trabzonspor alıyor! Ersun Yanal'ın gözdesiydi...

4 Ocak'ta başlayacak olan transfer tescil dönemi, özellikle ligin 4 büyük ekibi olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor oldukça hareketli bir transfer sezonu geçirecek gibi görünüyor.

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Fenerbahçe istedi Trabzonspor alıyor! Ersun Yanal'ın gözdesiydi...

Sezon başlangıcında olduğu gibi bazı isimlerde karşı karşıya gelen ligin dev ekiplerinden bu kez Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında kılıçlar çekildi.

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