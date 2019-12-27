27 Aralık 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak

Trabzonspor Kayserispor ile karşılaşacak
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.12.2019

, 'in 17. haftasında yarın sahasında 'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

Geçen hafta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek moral bulan bordo-mavililer, 'u da yenerek devre arasına zirve yolunda daha iddialı girmek istiyor.

'da Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor, İttifak Holding Konyaspor maçında hem cezalı duruma düşen hem de sakatlanan Yusuf Sarı da kadroda yer alamayacak.

Bordo-mavili takımın, İstikbal Mobilya Kayserispor maçına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sturridge ve Sörloth 11'i ile başlaması bekleniyor.

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