27 Aralık 2019, Cuma

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Galatasaray anlaşmıştı! Trabzonspor'dan transfer çalımı...

Süper Lig'de ilk yarının son haftasına girilirken, transfer çalışmaları da hız kazandı. Şampiyonluğun iki büyük adayı Galatasaray ile Trabzonspor ise transferde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların istediği ve ön protokol imzaladığı yıldız oyuncu için Trabzonspor da son dakika devreye girdi. Hatta bu transfer için bordo-mavili takımın daha avantajlı olduğu konuşuluyor. İşte o isim ve yaşanan transfer gelişmesi...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 10:40
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Galatasaray anlaşmıştı! Trabzonspor'dan transfer çalımı...

Lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde takibini sürdüren Trabzonspor, bir yandan transfer görüşmelerini de hızlandırıyor.

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Galatasaray anlaşmıştı! Trabzonspor'dan transfer çalımı...

Ocak ayında vakit kaybetmeden gerekli takviyeleri yapmak isteyen Bordo-Mavililer'de özellikle olmazsa olmaz 3 bölge var...

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Galatasaray anlaşmıştı! Trabzonspor'dan transfer çalımı...

Fırtına, stopere, sağ kanada ve orta sahaya mutlaka oyuncu almayı planlıyor.

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Galatasaray anlaşmıştı! Trabzonspor'dan transfer çalımı...

3 BÖLGEYE TAKVİYE PLANI

Orta saha konusunda Mert Hakan Yandaş, Badou Ndiaye, Amarty gibi isimler gündemde.

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Galatasaray anlaşmıştı! Trabzonspor'dan transfer çalımı...

Sağ kanat için de Emre Kılınç, Grosicki ve Jesse'nin adı geçiyordu...

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