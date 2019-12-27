27 Aralık 2019, Cuma
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Galatasaray anlaşmıştı! Trabzonspor'dan transfer çalımı...
Süper Lig'de ilk yarının son haftasına girilirken, transfer çalışmaları da hız kazandı. Şampiyonluğun iki büyük adayı Galatasaray ile Trabzonspor ise transferde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların istediği ve ön protokol imzaladığı yıldız oyuncu için Trabzonspor da son dakika devreye girdi. Hatta bu transfer için bordo-mavili takımın daha avantajlı olduğu konuşuluyor. İşte o isim ve yaşanan transfer gelişmesi...
Giriş Tarihi: 27.12.2019 10:40
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