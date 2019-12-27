27 Aralık 2019, Cuma
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Sinan Gümüş'e ret
Giriş Tarihi: 27.12.2019
Devre arası transfer dönemi öncesi gündemine birçok isim giren Trabzonspor'a son olarak sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Genoa'ya giden Sinan Gümüş önerildi.
Bordo-mavili scout ekibinin ise 25 yaşındaki forvet ve sağ kanat oyuncusunun katkı sağlamayacağını yönetime ve teknik heyete rapor ettiği belirlendi. Karadeniz ekibinin kurmayları da Sinan ismini geri çevirdi ve gündeminden kaldırdı.
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