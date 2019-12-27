27 Aralık 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Sinan Gümüş'e ret

Sinan Gümüş'e ret
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.12.2019

Devre arası transfer dönemi öncesi gündemine birçok isim giren 'a son olarak sezon başında 'dan ayrılarak Genoa'ya giden önerildi.

Bordo-mavili scout ekibinin ise 25 yaşındaki forvet ve sağ kanat oyuncusunun katkı sağlamayacağını yönetime ve teknik heyete rapor ettiği belirlendi. ekibinin kurmayları da Sinan ismini geri çevirdi ve gündeminden kaldırdı.

40 + maşallah haberin devamı

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