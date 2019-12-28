28 Aralık 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

3 hazırlık maçı

3 hazırlık maçı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.12.2019

4 Oçak'ta başlayacak olan devre arası kamp programı şekillenmeye başladı. Bordomavililerin burada 3 hazırlık maçı oynamayı planladığı öğrenilirken, kampın 12 Ocak'ta bitmesi bekleniyor. 'un devre arasında hazırlık maçı oynayacağı takımlardan birisi Bursaspor.

4 Oçak'ta başlayacak olan devre arası kamp programı şekillenmeye başladı. Bordomavililerin burada 3 hazırlık maçı oynamayı planladığı öğrenilirken, kampın 12 Ocak'ta bitmesi bekleniyor. 'un devre arasında hazırlık maçı oynayacağı takımlardan birisi Bursaspor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
UEFA'dan flaş FFP açıklaması! UEFA'dan flaş FFP açıklaması!
Trabzonspor'dan altyapı devrimi Trabzonspor'dan altyapı devrimi
Şampiyon olabiliriz Şampiyon olabiliriz
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör