27 Aralık 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Ekuban 11'e dönüyor

Ekuban 11'e dönüyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.12.2019

Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak 'da teknik direktör 'ın kadroda bazı değişimler yapması bekleniyor.

53 yaşındaki hocanın sakatlıktan çıktıktan sonra eski gücünden uzak bir görüntü çizen Caleb Ekuban'ı yarın ilk 11'de görevlendireceği belirtiliyor. Son 4 hafta yedek soyunan Ekuban, sınavında 11'de oynamayı çok istediğini Karaman'a söylerken idmanlardaki performansıyla da bunu net bir şekilde ortaya koydu. 'nın sakatlığında Ekuban' ın formayı kapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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