26 Aralık 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

40 + maşallah

40 + maşallah
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.12.2019

Bordo-mavililerin , Avrupa ve ’nda attığı 45 golün 40’ı yabancı futbolculardan geldi, Sörloth (13) en skorer isim oldu. Süper Lig’de de 29 golün 23’ünü yine bu isimler kaydetti.

'de 3. sırada yer alan 'da, yabancı oyuncuların takımlarına katkısı artarak devam ediyor. Geçtiğimiz sezon bordo-mavililerin ligde attığı 64 golün 43'ü yabancı futbolculardan gelirken, bu dönemde hem ligde hem 'nda hem de Avrupa'da mücadele eden ekibinin şu ana kadar kaydettiği 45 golün 40'ına yine yabancılar imza koymayı başardı. Bu sezon ligde 16, Avrupa'da 10 ve Türkiye Kupası'nda 2 maç oynayan Trabzonspor'da teknik direktör , elinde bulunan yabancıların tamamına forma şansı verdi. Hemen hepsi de kendisinden beklenen performansı sergiledi.

Fırtına'nın Süper Lig'de oynadığı 16 maçta attığı 29 golün 23'üne yabancılardan gelirken, 3 defa Yusuf Sarı, 1 kez Abdülkadir Ömür ve 2 golü ise rakip kendi kalesine attı. Avrupa'da 10 maçta kaleye 10 füze gönderen Fırtına'da, 9 golde yabancı katkısı bulunurken, 1 gol ise Abdulkadir Parmak'ın ayağından elde edildi. Trabzonspor, kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunduruyor. Süper Lig'de Sörloth 10, Nwakaeme 4, Sosa ve Sturridge 2'şer gol attı. Hosseini, Ekuban, Avdijaj, Novak ve Pereira 1'er gol kaydetti. Süper Lig'de 3. sırada yer alan bordo-mavililerde yabancı oyuncular elde edilen 29 puanın hepsine direkt katkıda bulundular.

Yusuf Yazıcı'ya kara lahana tedavisi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'ya bir Norveçli daha! Sosyal medyadan takibe aldı Fırtına'ya bir Norveçli daha! Sosyal medyadan takibe aldı
4 bölgeye takviye 4 bölgeye takviye
Yusuf Yazıcı'ya kara lahana tedavisi Yusuf Yazıcı'ya kara lahana tedavisi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör