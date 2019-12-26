40 + maşallah
Bordo-mavililerin Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası’nda attığı 45 golün 40’ı yabancı futbolculardan geldi, Sörloth (13) en skorer isim oldu. Süper Lig’de de 29 golün 23’ünü yine bu isimler kaydetti.
Süper Lig'de 3. sırada yer alan Trabzonspor'da, yabancı oyuncuların takımlarına katkısı artarak devam ediyor. Geçtiğimiz sezon bordo-mavililerin ligde attığı 64 golün 43'ü yabancı futbolculardan gelirken, bu dönemde hem ligde hem Türkiye Kupası'nda hem de Avrupa'da mücadele eden Karadeniz ekibinin şu ana kadar kaydettiği 45 golün 40'ına yine yabancılar imza koymayı başardı. Bu sezon ligde 16, Avrupa'da 10 ve Türkiye Kupası'nda 2 maç oynayan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, elinde bulunan yabancıların tamamına forma şansı verdi. Hemen hepsi de kendisinden beklenen performansı sergiledi.
Fırtına'nın Süper Lig'de oynadığı 16 maçta attığı 29 golün 23'üne yabancılardan gelirken, 3 defa Yusuf Sarı, 1 kez Abdülkadir Ömür ve 2 golü ise rakip kendi kalesine attı. Avrupa'da 10 maçta kaleye 10 füze gönderen Fırtına'da, 9 golde yabancı katkısı bulunurken, 1 gol ise Abdulkadir Parmak'ın ayağından elde edildi. Trabzonspor, kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunduruyor. Süper Lig'de Sörloth 10, Nwakaeme 4, Sosa ve Sturridge 2'şer gol attı. Hosseini, Ekuban, Avdijaj, Novak ve Pereira 1'er gol kaydetti. Süper Lig'de 3. sırada yer alan bordo-mavililerde yabancı oyuncular elde edilen 29 puanın hepsine direkt katkıda bulundular.
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