26 Aralık 2019, Perşembe
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Bu sezon sakatlıklarla başı dertte olan Trabzonspor'a bir kötü haber daha geldi. Trtspor'un haberine göre; Trabzonspor'un Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Yusuf Sarı'da ikinci derece yırtık tespit edildi. 21 yaşındaki futbolcu, en az 4 hafta bordo-mavili takımla çalışamayacak.
Trabzonspor'da Yusuf Sarı'nın durumu belli oldu
Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 Giriş Tarihi: 26.12.2019
Süper Lig'de bu sezon sakatlık haberiyle en çok gündeme gelen takımlardan biri olan Trabzonspor'da Yusuf Sarı şoku yaşanıyor. Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Sarı'nın durumu belli oldu.
Bu sezon sakatlıklarla başı dertte olan Trabzonspor'a bir kötü haber daha geldi. Trtspor'un haberine göre; Trabzonspor'un Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Yusuf Sarı'da ikinci derece yırtık tespit edildi. 21 yaşındaki futbolcu, en az 4 hafta bordo-mavili takımla çalışamayacak.
Kayserispor maçında forma giyemeyecek olan Yusuf Sarı'nın Antalya kampına da katılıp katılmayacağı daha sonra belli olacak.
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