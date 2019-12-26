26 Aralık 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Yusuf Sarı'nın durumu belli oldu

Trabzonspor'da Yusuf Sarı'nın durumu belli oldu
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 Giriş Tarihi: 26.12.2019

'de bu sezon sakatlık haberiyle en çok gündeme gelen takımlardan biri olan 'da şoku yaşanıyor. Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçında sakatlanan Sarı'nın durumu belli oldu.

Bu sezon sakatlıklarla başı dertte olan 'a bir kötü haber daha geldi. Trtspor'un haberine göre; Trabzonspor'un ile oynadığı maçta sakatlanan 'da ikinci derece yırtık tespit edildi. 21 yaşındaki futbolcu, en az 4 hafta bordo-mavili takımla çalışamayacak.

maçında forma giyemeyecek olan Yusuf Sarı'nın kampına da katılıp katılmayacağı daha sonra belli olacak.

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