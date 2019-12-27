27 Aralık 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da keyifler yerinde

Trabzonspor'da keyifler yerinde
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.12.2019

Fırtına, yarın sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını 'nde sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı ile hasta olan Doğan Erdoğan katılmadı.

ise antrenmanın bir bölümünde salonda çalıştı. Bordo-mavililer idmanın basına açık olan ilk 30 dakikalık bölümünde kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaparken ikinci bölümünde taktik ağırlıklı çalıştı. Oyuncuların oldukça neşeli olması ve birbirleriyle şakalaşmaları dikkat çekti.


ONAZI'YE BREZİLYA USULÜ KUTLAMA!

İdmanın sonunda 'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi'ye doğum günü kutlaması yapıldı. 27 yaşına giren bordo-mavili futbolcu için önce saha kenarında pasta kesildi, ardından da usulü unlu ve yumurtalı bir kutlama yapıldığı belirtildi. Ortaya bu görüntü çıktı.


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