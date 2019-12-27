Trabzonspor'da keyifler yerinde

Fırtına, yarın sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı ile hasta olan Doğan Erdoğan katılmadı.

Daniel Sturridge ise antrenmanın bir bölümünde salonda çalıştı. Bordo-mavililer idmanın basına açık olan ilk 30 dakikalık bölümünde kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaparken ikinci bölümünde taktik ağırlıklı çalıştı. Oyuncuların oldukça neşeli olması ve birbirleriyle şakalaşmaları dikkat çekti.





ONAZI'YE BREZİLYA USULÜ KUTLAMA!

İdmanın sonunda Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi'ye doğum günü kutlaması yapıldı. 27 yaşına giren bordo-mavili futbolcu için önce saha kenarında pasta kesildi, ardından da Brezilya usulü unlu ve yumurtalı bir kutlama yapıldığı belirtildi. Ortaya bu görüntü çıktı.



