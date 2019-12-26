Yusuf Yazıcı'ya kara lahana tedavisi

Fransa Ligue 1'de geçen cumartesi Monaco ile Lille arasında oynanan maçta sakatlanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağlarının koptuğu açıklanmıştı. Sakatlığının ardından Trabzon'a gelen 22 yaşındaki futbolcu soluğu ailesinin yanında aldı.

Anneannesi ve babaannesi ile olan fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Yazıcı, "Aile hekimlerime muayene oldum. Yoğun bir kara lahana, mısır ekmeği ve kemik suyu tedavisi uygulamayı uygun gördüler'' dedi.



