26 Aralık 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Yusuf Yazıcı'ya kara lahana tedavisi

Yusuf Yazıcı'ya kara lahana tedavisi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.12.2019

Fransa Ligue 1'de geçen cumartesi Monaco ile Lille arasında oynanan maçta sakatlanan milli futbolcu 'nın çapraz bağlarının koptuğu açıklanmıştı. Sakatlığının ardından 'a gelen 22 yaşındaki futbolcu soluğu ailesinin yanında aldı.

Anneannesi ve babaannesi ile olan fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Yazıcı, "Aile hekimlerime muayene oldum. Yoğun bir kara lahana, mısır ekmeği ve kemik suyu tedavisi uygulamayı uygun gördüler'' dedi.


Antalya'da iş biter haberin devamı

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