26 Aralık 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan 4 bölgeye takviye

4 bölgeye takviye
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.12.2019

Trabzon yönetimi devre arasında stoper, orta saha, sağ açık ve ofansif orta saha bölgelerine takviye kararı aldı. Ancak yabancı transferi için takımdan bazı futbolcuların gitmesi gerekecek.

Fırtına, şampiyonluk iddiasını son ana kadar kovalayacak kadroyu oluşturmak için kolları sıvadı. Özellikle ligin ilk yarısının son haftalarda oynadığı sert eleştirilere neden olan bordomavililerde kolları sıvayan yönetim; stoper, sağ açık, orta saha ve ofansif orta saha bölgelerine takviye yapma kararı aldı. Orta saha için ile prensip anlaşmasına varan devi, stoper için ise kriterlerini tecrübeli, savunmadan oyun kurabilen ve hava topu hakimiyeti iyi olan oyuncu olarak belirledi. Ayrıca sağ açıkta da bitiriciliği yüksek ve hızlı bir futbolcu arayışları da tam gaz sürüyor. Ekonomik imkanların izin vermesi durumunda ise ofansif orta saha mevkiine de bir takviye yapma düşüncesi var.

Son dakika transfer açıklaması! Ndiaye... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'ya bir Norveçli daha! Sosyal medyadan takibe aldı Fırtına'ya bir Norveçli daha! Sosyal medyadan takibe aldı
Yusuf Yazıcı'ya kara lahana tedavisi Yusuf Yazıcı'ya kara lahana tedavisi
Hadebe için ret Hadebe için ret
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör