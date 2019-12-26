Antalya'da iş biter

Trabzonspor'un iç transfer görüşmelerinde anlaşma sağladığı yıldız futbolcular Jose Sosa ve Filip Novak'ın devre arası Antalya kampında resmi imzayı atacağı belirtildi.

Sosa'nın 2 milyon euro'dan 2, Novak'ın ise 1.3 milyon euro'dan 3 senelik yeni sözleşme imzalayacakları belirtilirken, yönetim ise yüksek ücret koparmak isteyen menajerleri ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu konuda Sosa ve Novak'ın da menajerlerine Trabzonspor'da kalmak istediklerini bunun için gerekli kolaylığı sağlamalarını istediği belirtildi.