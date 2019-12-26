26 Aralık 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Antalya'da iş biter

Antalya'da iş biter
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.12.2019

'un iç transfer görüşmelerinde anlaşma sağladığı yıldız futbolcular ve Filip Novak'ın devre arası kampında resmi imzayı atacağı belirtildi.

Sosa'nın 2 milyon euro'dan 2, Novak'ın ise 1.3 milyon euro'dan 3 senelik yeni sözleşme imzalayacakları belirtilirken, yönetim ise yüksek ücret koparmak isteyen menajerleri ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu konuda Sosa ve Novak'ın da menajerlerine 'da kalmak istediklerini bunun için gerekli kolaylığı sağlamalarını istediği belirtildi.

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