Hadebe için ret

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Zimbabveli savunma oyuncusu Teenage Hadebe'yi gündemine aldı. Malatyaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için kulübüne takas teklifi yapan bordo-mavililer olumsuz yanıt aldı.

Yeni Malatyaspor yönetimi futbolcudan büyük beklentileri olduğunu ve bu nedenle şu an için transfere onay veremeyeceklerini belirterek, Trabzonspor'un önerisini geri çevirdi. 1.85 boyundaki futbolcu şu ana kadar Malatyaspor ile 13 ve Zimbabve Milli Takımı ile de 13 maça çıktı.