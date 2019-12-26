26 Aralık 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Hadebe için ret

Hadebe için ret
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.12.2019

Stoper arayışlarını sürdüren , 'da forma giyen Zimbabveli savunma oyuncusu Teenage Hadebe'yi gündemine aldı. Malatyaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için kulübüne takas teklifi yapan bordo-mavililer olumsuz yanıt aldı.

yönetimi futbolcudan büyük beklentileri olduğunu ve bu nedenle şu an için transfere onay veremeyeceklerini belirterek, 'un önerisini geri çevirdi. 1.85 boyundaki futbolcu şu ana kadar Malatyaspor ile 13 ve Zimbabve ile de 13 maça çıktı.

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