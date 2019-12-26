26 Aralık 2019, Perşembe
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Trabzonspor'a bir Norveçli daha! Sosyal medyadan takibe aldı
Giriş Tarihi: 26.12.2019
Ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Stote City'li Ndiaye'yi İstanbul'a getiren bordo-mavililer, Norveç 1. Lig ekibi Rosenborg'da forma giyen Anders Trondsen için de girişimlere başladı.
Sörloth ile aynı menajerlik şirketinde bulunan Trondsen ile ilgili ilk teması gerçekleştiren yönetimin, detaylı rapor istediği belirtildi. 1.83 boyunda ve merkez orta saha ve ön libero mevkilerinde görev yapabilen 24 yaşındaki Norveçli futbolcu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta forma giydi. Rosenborg formasıyla ligde 23 karşılaşmada görev yapan Trondsen'in Trabzonspor'u Instagram'dan takibe alması da dikkat çekti.
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