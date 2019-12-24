İngilizler duyurdu! Trabzonspor'dan yılın transfer bombası

Süper Lig'in 16'ıncı haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet alan Trabzonspor'da ocak ayı transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ligin ikinci yarısına nokta transferlerle başlamak isteyen bordo-mavililerin bomba transferini ise İngilizler son dakika olarak duyurdu. İşte Trabzonspor'un yeni yıldızı ve son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 18:12 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 18:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





