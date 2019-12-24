24 Aralık 2019, Salı

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İngilizler duyurdu! Trabzonspor'dan yılın transfer bombası

Süper Lig'in 16'ıncı haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet alan Trabzonspor'da ocak ayı transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ligin ikinci yarısına nokta transferlerle başlamak isteyen bordo-mavililerin bomba transferini ise İngilizler son dakika olarak duyurdu. İşte Trabzonspor'un yeni yıldızı ve son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 18:12 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 18:16
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İngilizler duyurdu! Trabzonspor'dan yılın transfer bombası

Trabzonspor Süper Lig'in 16'ıncı haftasında deplasmanda Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

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İngilizler duyurdu! Trabzonspor'dan yılın transfer bombası

Bordo-mavililer zorlu deplasmanda rakibini Alexander Sörloth'un attığı golle 1-0 kazandı ve puanını 29 yaptı.

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İngilizler duyurdu! Trabzonspor'dan yılın transfer bombası

Trabzonspor bu sonuçla lider Sivasspor ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

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İngilizler duyurdu! Trabzonspor'dan yılın transfer bombası

TEK HEDEF OCAK AYI

Trabzonspor Süper Lig'in ilk yarısını en iyi şekilde kapatıp, devre arasında takıma katılacak isimlerin transferi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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İngilizler duyurdu! Trabzonspor'dan yılın transfer bombası

Bu sezon çıktığı 16 maçın 13'ünde ilk golü atma başarısı gösteren Fırtına, defans hattındaki zafiyetleri nedeniyle kötü sonuçlar almıştı.

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