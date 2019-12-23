23 Aralık 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya duygusal mesaj!

Trabzonspor'dan Yusuf'a mesaj!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 Giriş Tarihi: 23.12.2019

Kulübü, sezon başında 'e transfer olan ve çapraz bağlarının koptuğu açıklanan eski futbolcusu için sosyal medya hesabından duygusal bir geçmiş olsun mesajı paylaştı.

, 'in Monaco ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan ve çapraz bağları koptuğu anlaşılan milli futbolcu için duygusal bir mesaj paylaştı.

Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı mesajı şöyle:

Sevgili Yusuf,

"Şu an uzun bir yolun en başındayım. Bu zorlu bir yol" demiştin iki sene önce kulüp dergimize verdiğin röportajda. Ve eklemiştin: Çalışmayı çok seven bir yapım var ve artan bir tempoyla çalışmaya devam ediyorum."

yolculuğu uzun, yorucu ve dikenli. Ama sende bu çalışma azmi ve mücadele ruhu olduğu müddetçe her zorluğun üstesinden geleceğine bizler eminiz! Acil şifalar diliyoruz, dualarımız seninle...

Milli futbolcunun bu sakatlık sonrası sezonu kapattığı ifade edilirken, oyuncunun A ile EURO 2020'de forma giymesinin zor olduğu ifade ediliyor.

Milli futbolcunun çapraz bağları koptu! haberin devamı

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