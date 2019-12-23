23 Aralık 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları koptu!

Milli futbolcunun çapraz bağları koptu!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 Giriş Tarihi: 23.12.2019

Fransa Ligue 1 ekiplerinden forması giyen milli futbolcumuz 'nın çapraz bağları koptu. 22 yaşındaki genç yıldız, doktoru tarafından ameliyat edilecek. Yıldız futbolcudan uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Monaco deplasmanında 5-1 mağlup olan Fransız ekibinde 39. dakikada oyuna giren , maçın son bölümlerinde sakatlanmıştı. Son dkaika haberine göre; forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları koptu. Yusuf, doktoru tarafından ameliyat edilecek.

"ENDİŞE VERİCİ GÖRÜNÜYOR"

Lille Teknik Direktörü Galtier, Monaco maçının ardından Yusuf Yazıcı'nın sakatlığıyla ilgili konuşmuş ve Yusuf'un dizindeki sakatlığının ciddi olabileceğini söylemişti. Galtier yaptığı açıklamada, " "Yusuf Yazıcı'nın dizindeki sakatlık sorunu ciddi ve endişe verici görünüyor. Daha kapsamlı kontrollerin ardından netlik kazanacak." ifadelerini kullanmıştı.

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