Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları koptu. 22 yaşındaki genç yıldız, milli takım doktoru tarafından ameliyat edilecek. Yıldız futbolcudan uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Monaco deplasmanında 5-1 mağlup olan Fransız ekibinde 39. dakikada oyuna giren Yusuf Yazıcı, maçın son bölümlerinde sakatlanmıştı. Son dkaika haberine göre; Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları koptu. Yusuf, Milli Takım doktoru tarafından ameliyat edilecek.

"ENDİŞE VERİCİ GÖRÜNÜYOR"

Lille Teknik Direktörü Galtier, Monaco maçının ardından Yusuf Yazıcı'nın sakatlığıyla ilgili konuşmuş ve Yusuf'un dizindeki sakatlığının ciddi olabileceğini söylemişti. Galtier yaptığı açıklamada, " "Yusuf Yazıcı'nın dizindeki sakatlık sorunu ciddi ve endişe verici görünüyor. Daha kapsamlı kontrollerin ardından netlik kazanacak." ifadelerini kullanmıştı.