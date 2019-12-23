23 Aralık 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Cheshmi tamam alternatif çok

Cheshmi tamam alternatif çok
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.12.2019

Bordo-mavililer devre arası transfer döneminde mutlaka bir stoper almak istiyor. ekibi daha önce Esteghlal takımında forma giyen Roozbeh Cheshmi'yi izlemiş ve olumlu rapor vermişti. İranlı vatandaşı Majid Hosseini de "Alınmalı" demişti. Karadeniz ekibi bu bölge için farklı oyuncularla da temasta.

Bordo-mavililer devre arası transfer döneminde mutlaka bir stoper almak istiyor. ekibi daha önce Esteghlal takımında forma giyen Roozbeh Cheshmi'yi izlemiş ve olumlu rapor vermişti. İranlı vatandaşı Majid Hosseini de "Alınmalı" demişti. Karadeniz ekibi bu bölge için farklı oyuncularla da temasta.
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