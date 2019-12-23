23 Aralık 2019, Pazartesi
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Cheshmi tamam alternatif çok
Giriş Tarihi: 23.12.2019
Bordo-mavililer devre arası transfer döneminde mutlaka bir stoper almak istiyor. Scout ekibi daha önce Esteghlal takımında forma giyen Roozbeh Cheshmi'yi izlemiş ve olumlu rapor vermişti. İranlı vatandaşı Majid Hosseini de "Alınmalı" demişti. Karadeniz ekibi bu bölge için farklı oyuncularla da temasta.
Bordo-mavililer devre arası transfer döneminde mutlaka bir stoper almak istiyor. Scout ekibi daha önce Esteghlal takımında forma giyen Roozbeh Cheshmi'yi izlemiş ve olumlu rapor vermişti. İranlı vatandaşı Majid Hosseini de "Alınmalı" demişti. Karadeniz ekibi bu bölge için farklı oyuncularla da temasta.
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