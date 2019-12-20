20 Aralık 2019, Cuma
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Ünal Karaman, turu geçtiklerini için mutlu olduğunu söyledi. İkinci yarıda daha etkili oynadıklarını belirten bordo-mavili teknik adam, "Az süre alan oyuncular için iyi oldu" derken, Denizlispor yenilgisi sonrası gündeme getirilen motivasyon eksiği konusunda ise, "Motivasyon sıkıntımız yok. Sen birilerini yeniyorsan onların da seni yenmesini doğal karşılaman lazım. Oyuncularımız da insan. Kötü oynama hakları var" ifadelerini kullandı.
Ünal Karaman, turu geçtiklerini için mutlu olduğunu söyledi. İkinci yarıda daha etkili oynadıklarını belirten bordo-mavili teknik adam, "Az süre alan oyuncular için iyi oldu" derken, Denizlispor yenilgisi sonrası gündeme getirilen motivasyon eksiği konusunda ise, "Motivasyon sıkıntımız yok. Sen birilerini yeniyorsan onların da seni yenmesini doğal karşılaman lazım. Oyuncularımız da insan. Kötü oynama hakları var" ifadelerini kullandı.
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