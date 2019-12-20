20 Aralık 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Sosyal fırtına

Sosyal fırtına
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.12.2019

Trabzonspor sosyal medyada ses getirdi. Medya İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir, son bir yılda Twitter'da videolarının izlenme sayısının aylık 2 ile 7 milyon seviyesine çıktığını açıkladı. 'Keşanlı forma' tanıtım filmi potansiyel görüntülenmede 1.5 milyar kişiye ulaştı. Facebook'ta videoların izlenme oranı yüzde 128, Instagram'da yüzde 100, YouTube hesabında yüzde 75 arttı.

Trabzonspor sosyal medyada ses getirdi. Medya İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir, son bir yılda Twitter'da videolarının izlenme sayısının aylık 2 ile 7 milyon seviyesine çıktığını açıkladı. 'Keşanlı forma' tanıtım filmi potansiyel görüntülenmede 1.5 milyar kişiye ulaştı. Facebook'ta videoların izlenme oranı yüzde 128, Instagram'da yüzde 100, YouTube hesabında yüzde 75 arttı.

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