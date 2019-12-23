24 Aralık 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 Giriş Tarihi: 23.12.2019
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaştı. Müsabakanın 83. dakikasında bordo-mavili takımda Yusuf Sarı talihsiz bir sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Genç futbolcunun yerine Ekuban oyuna girdi.
Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'in 16. haftasında İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Fırtına, Sörloth'un tek golüyle maçtan 1-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Sarı, mücadelenin 83. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sol arka adalesinde sıkıntı yaşayan Yusuf Sarı sahayı sedyeyle terketti. Genç yıldız adayının yerine oyuna Ekuban dahil oldu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı