24 Aralık 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi

Trabzonspor'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 Giriş Tarihi: 23.12.2019

'in 16. haftasında deplasmanda İttifak Holding 'la karşılaştı. Müsabakanın 83. dakikasında bordo-mavili takımda talihsiz bir sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Genç futbolcunun yerine Ekuban oyuna girdi.

'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo-mavililer, 'in 16. haftasında İttifak Holding 'la karşı karşıya geldi. Fırtına, Sörloth'un tek golüyle maçtan 1-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor'un genç futbolcusu , mücadelenin 83. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sol arka adalesinde sıkıntı yaşayan Yusuf Sarı sahayı sedyeyle terketti. Genç yıldız adayının yerine oyuna Ekuban dahil oldu.

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