20 Aralık 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu!

Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.12.2019

’dan 16.5 milyon Euro’ya ’e transfer olan , 1 maçta daha forma giymesi durumunda eski takımına 1 milyon Euro (6.5 milyon TL) daha kazandıracak.

'un sezon başında 16.5 milyon Euro karşılığında 'e sattığı , 1 maç daha oynarsa Trabzonspor'a 1 milyon Euro bonus kazandıracak.

Taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre Yusuf, 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fransız ekibi ekstradan 1 milyon Euro (6.5 milyon TL) ödeyecekti.

Milli yıldız şu ana kadar Lille formasıyla 24 karşılaşmada görev yaptı. 22 yaşındaki yıldız bu maçlarda 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

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