20 Aralık 2019, Cuma
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Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu!
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Trabzonspor’dan 16.5 milyon Euro’ya Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı, 1 maçta daha forma giymesi durumunda eski takımına 1 milyon Euro (6.5 milyon TL) daha kazandıracak.
Trabzonspor'un sezon başında 16.5 milyon Euro karşılığında Lille'e sattığı Yusuf Yazıcı, 1 maç daha oynarsa Trabzonspor'a 1 milyon Euro bonus kazandıracak.
Taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre Yusuf, 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fransız ekibi ekstradan 1 milyon Euro (6.5 milyon TL) ödeyecekti.
Milli yıldız şu ana kadar Lille formasıyla 24 karşılaşmada görev yaptı. 22 yaşındaki yıldız bu maçlarda 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi.
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