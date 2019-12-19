Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu!

Trabzonspor’dan 16.5 milyon Euro’ya Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı, 1 maçta daha forma giymesi durumunda eski takımına 1 milyon Euro (6.5 milyon TL) daha kazandıracak.

Trabzonspor'un sezon başında 16.5 milyon Euro karşılığında Lille'e sattığı Yusuf Yazıcı, 1 maç daha oynarsa Trabzonspor'a 1 milyon Euro bonus kazandıracak.

Taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre Yusuf, 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fransız ekibi ekstradan 1 milyon Euro (6.5 milyon TL) ödeyecekti.

Milli yıldız şu ana kadar Lille formasıyla 24 karşılaşmada görev yaptı. 22 yaşındaki yıldız bu maçlarda 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi.