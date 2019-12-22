23 Aralık 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Hosseini Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı

Trabzonspor'da yıldız oyuncu kadroya alınmadı!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 Giriş Tarihi: 22.12.2019

'da 'bel kaslarında spazma bağlı bel ağrısı' şikayeti olan , ligde oynanacak İttifak Holding maçı kadrosuna alınmadı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, futbolcumuz 'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Oyuncumuzun maçı kamp kadrosunda yer almayacağını belirten Hakan Ayaz, "Bel kaslarında spazma bağlı bel ağrısı şikayeti bulunan oyuncumuz Majid Hosseini'nin tedavisi ve fizyoterapist nezaretinde saha çalışmaları sürmektedir. Oyuncumuzun tam olarak hazır olmaması nedeniyle Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi.

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