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Trabzonspor'da Hosseini Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı
Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 Giriş Tarihi: 22.12.2019
Trabzonspor'da 'bel kaslarında spazma bağlı bel ağrısı' şikayeti olan Majid Hosseini, ligde oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, futbolcumuz Majid Hosseini'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Oyuncumuzun Konyaspor maçı kamp kadrosunda yer almayacağını belirten Hakan Ayaz, "Bel kaslarında spazma bağlı bel ağrısı şikayeti bulunan oyuncumuz Majid Hosseini'nin tedavisi ve fizyoterapist nezaretinde saha çalışmaları sürmektedir. Oyuncumuzun tam olarak hazır olmaması nedeniyle Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi.
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