23 Aralık 2019, Pazartesi
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2 maçımızı da kazanmalıyız
Giriş Tarihi: 23.12.2019
Tesislerde keyifli idman Ünal Karaman, Konyaspor maçı öncesi öğrencilerini uyardı. Usta hoca “Kalan 2 maçımızdan 6 puan almalıyız” dedi.
Bordo-mavili ekipte teknik direktör Ünal Karaman, Konyaspor mücadelesi öncesinde öğrencileriyle bir görüşme yaptı. Karaman "Konyaspor zor durumda. Bizi yenmek isteyeceklerdir. Geçen hafta evimizde kaybettik. Konyaspor'u yenerek Denizlispor maçını telafi edebiliriz. Kalan 2 maçtan 6 puanı mutlaka almalıyız" dedi.
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