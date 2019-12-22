Trabzonspor ile Konyaspor 37. randevuda

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı sezon başında Trabzonspor'dan 16.5 milyon euro rekor bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lille'e transfer olmuştu. Fransız ekibinde 22 maçta forma giyen Yazıcı, 1 gol 4 asistlik performans sergilemişti. Milli futbolcumuzu zaman zaman Lille taraftarları beğenmiş, zaman zaman ise eleştirmişti. Devler Ligi'ne veda eden Lille'den Trabzonspor'a piyango gibi bir haber geldi. İşte detaylar...