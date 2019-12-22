22 Aralık 2019, Pazar

SÜPER LİG

Trabzonspor ile Konyaspor 37. randevuda

Trabzonspor ile Konyaspor 37. randevuda
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 22.12.2019

ile İttifak Holding , yarın 'da yapacakları maçla 'de 37. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 36 lig maçında temsilcisinin galibiyetlerde 18-9 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

, söz konusu maçlarda 54 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü.

Rakibiyle ligde yaptığı son 6 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte üçer galibiyet ve beraberlik aldı.

'de geçen sezon 'da ev sahibi ekip 3-0 galip geldi, 'daki müsabaka 2-2 tamamlandı.

Trabzonspor, deplasmanda 6 maçtır kazanamıyor

Trabzonspor, deplasmanında son 6 maçta galip gelemedi.

Lig maçlarında rakibini deplasmanda en son 2010-2011 sezonunda 2-1'lik skorla yenen bordo-mavililer, Konya'da daha sonra oynanan 6 müsabakada 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.

Öte yandan, iki takım arasında Konya'da oynanan 18 karşılaşmanın 8'i beraberlikle sonuçlanırken, 6 maçı Trabzonspor, 4 maçı da ev sahibi ekip üstün bitirdi.

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