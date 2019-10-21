21 Ekim 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un aklı Krasnodar’da

Aklı Krasnodar’da
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 21.10.2019

Bordo-mavili ekipte teknik direktör Ünal Karaman dünkü idmanda keyifliydi. Başarılı çalıştırıcı, ligde 3'te 3 yaptıktan sonra gözünü Avrupa'ya çevirdi. Usta hoca, perşembe günü oynanacak Krasnodar maçının planını kurmaya başladı.

Bordo-mavili ekipte teknik direktör Ünal Karaman dünkü idmanda keyifliydi. Başarılı çalıştırıcı, ligde 3'te 3 yaptıktan sonra gözünü Avrupa'ya çevirdi. Usta hoca, perşembe günü oynanacak Krasnodar maçının planını kurmaya başladı. Fırtına sahasında Rus temsilcisini yenerek grupta avantajlı bir pozisyona geçmeyi hedefliyor.

KRASNODAR TEKLEDİ
'un Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Krasnodar, 'de ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 27 puanlı Krasnodar, 29'ar puanlı Lokomotiv ve Zenit'in arkasında 3. sırada yer aldı.

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