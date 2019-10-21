21 Ekim 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Eski Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı’dan ilk asist

Yazıcı’dan ilk asist
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 21.10.2019

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılıp Lille'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı ilk asistini yaptı. 77. dakikada takımı 2-0 gerideyken oyuna giren genç futbolcu 90+3'te Fonte'nin attığı golde asistini yaptı. Yusuf ve arkadaşları sahayı mağlup terk etti. Lille zirvekedik PSG'nin 9 puan gerisinde bulunuyor.

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılıp Lille'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı ilk asistini yaptı. 77. dakikada takımı 2-0 gerideyken oyuna giren genç futbolcu 90+3'te Fonte'nin attığı golde asistini yaptı. Yusuf ve arkadaşları sahayı mağlup terk etti. Lille zirvekedik PSG'nin 9 puan gerisinde bulunuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Aklı Krasnodar’da Aklı Krasnodar’da
Trabzonspor'da biyonik kaptan Sosa Trabzonspor'da biyonik kaptan Sosa
Yüzler gülüyor Yüzler gülüyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör