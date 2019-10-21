21 Ekim 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Eski Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı’dan ilk asist
Giriş Tarihi: 21.10.2019
Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılıp Lille'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı ilk asistini yaptı. 77. dakikada takımı 2-0 gerideyken oyuna giren genç futbolcu 90+3'te Fonte'nin attığı golde asistini yaptı. Yusuf ve arkadaşları sahayı mağlup terk etti. Lille zirvekedik PSG'nin 9 puan gerisinde bulunuyor.
Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılıp Lille'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı ilk asistini yaptı. 77. dakikada takımı 2-0 gerideyken oyuna giren genç futbolcu 90+3'te Fonte'nin attığı golde asistini yaptı. Yusuf ve arkadaşları sahayı mağlup terk etti. Lille zirvekedik PSG'nin 9 puan gerisinde bulunuyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı