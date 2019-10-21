Trabzonspor'da biyonik kaptan Sosa
Arjantinli yıldız adeta gençlere taş çıkarıyor. Gaziantep FK maçında ‘en’ler hanesini yine doldurdu. Takımın zorlandığı anlarda sahne aldı ve harika golüyle maçı kopardı.
Trabzonspor'un yıldızı Jose Sosa her geçen hafta oynadığı futbolla daha da büyüyor. Bordo-mavili takımın zirveye tırmanmasında büyük rolü olan Arjantinli yıldız 34 yaşına gelmesine rağmen, her maçta forması sırılsıklam oluyor. Karadeniz ekibinin kaptanı, Gaziantep FK karşılaşmasında da inanılmaz bir performans sergiledi. Obi Mikel'in yokluğunda orta sahada omzuna daha çok yük binen Sosa elinden gelenin fazlasını yaptı. Trabzonspor için 'bir futbolcudan fazlası' olduğunu gösterdi.
GERÇEK SAVAŞÇI
Jose Sosa, Karadeniz ekibinin Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-1 yendiği gecede zorlu zamanlarda bir kaptan olarak dümeni hiç bırakmadı. Skor 2-1'ken ve rakip bastırıyorken attığı mükemmel golle maçı koparan isim oldu. Bunun haricinde istatistik kağıdında 'en'ler hanesinin üstüne hep kendi adını yazdırdı. 34 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'da en çok topla buluşan, en çok pas deneyen, en çok isabetli pas atan, en çok ikili mücadele kazanan, en çok top kapan isim oldu. 90 dakika sonunda alkışı aldı.
YEREL BASIN COŞTU
Gaziantep fk galibiyeti yerel basında coşkuyla karşılandı. Taka "Sturridge şov başladı" yazdı. Günebakış "Trabzon'un zirve dansı" başlığıyla çıktı. Sonnokta ise "Zirve Fırtına'dan sorulur. Trabzonspor, Gaziantep'i devirdi uzun bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu" ifadelerini kullandı. Jose Sosa'nın performansı övüldü.
TARİHİ GOLÜN 43. YILI ANILDI
Trabzonspor tam 43 yıl önce Avrupa devi Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti. Karşılaşmadaki tek golü efsane kaptan Dozer Cemil kaydetmişti. Bordo-mavili kulüp de "Cemil Usta Sezonu" etiketiyle twitter hesabından 43 yıl önceye gitti ve bu golü hatırlattı. Dozer Cemil bir kez daha anıldı.
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