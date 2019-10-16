16 Ekim 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da sakatlık kabusu sürüyor

Trabzonspor'da sakatlık kabusu sürüyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.10.2019

’da sakat, tedavisi süren, takımdan ayrı çalışan ve henüz fiziksel olarak 90 dakikayı çıkaracak durumda olmayan oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle kadro sıkıntısı yaşanıyor.

'de 2019-20 sezonuna geniş ve alternatifli oyuncu kadrosu ile başlayan 'da, üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle teknik direktör zaman zaman kadro kurmakta zorlandı. Bazı oyuncuların takıma katılması beklenen dönemde, özellikle ligin 7'nci haftasında oynanan müsabakası ve milli arada tekrarlanan sakatlıklar iyice keyifleri kaçırdı.

10 İSİM SAKATLIK YAŞADI

Ogenyi Onazi, Caleb Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıklarının devam ettiği bordo-mavililerde, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Filip Novak ile Majis Hosseini, sakatlığı nedeniyle milli takım kampından ayrılan Abdulkadir Parmak ve önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan John 'in durumu son yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Trabzonspor'da ayrıca, sakatlığını yeni atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Ivanildo Fernandes ile Yusuf Sarı'nın yanı sıra takımdan ayrı olarak çalışan de henüz 90 dakikayı çıkaracak durumda değil.

YİNE ZORLU VİRAJA GİRİLİYOR

Hem Süper Lig hem de 'nde mücadele eden bordo-mavililerde yaşanan sakatlıklar teknik direktör Ünal Karaman'ı da zor durumda bırakıyor. Alternatif oyuncu sayısının fazla olmaması nedeniyle birçok maçta aynı futbolculara forma vermek durumunda kalan ve sıkışık fikstürde fazla rotasyon şansı olmayan Karaman'ı yine zorlu bir süreç bekliyor. Deneyimli teknik adam, 19 Ekim'de oynanacak FK maçı ile sonrasında 24 Ekim'de Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile oynanacak karşılaşmalarda da kısıtlı kadroyla rakipleri karşısında galibiyet arayacak.

Trabzonspor'dan Obi Mikel açıklaması haberin devamı

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