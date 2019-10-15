15 Ekim 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Obi Mikel açıklaması

Trabzonspor'dan Obi Mikel açıklaması
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.10.2019

, dün antrenmanı yarıda bırakan Nijeryalı futbolcu 'in ön adelesinde zorlanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını ifade ederek, Futbol Kulübü karşısında oynayıp oynamayacağının ise maç günü belli olacağını açıkladı.

Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, dün yapılan antrenmanları yarıda bırakan oyuncu 'in sağlık durumuyla ilgili olarak, "Oyuncumuza bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda grade 1 uyluk ön adale zorlanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacaktır" dedi.

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