16 Ekim 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Ömür, F.Bahçe maçına hazır

Ömür, F.Bahçe maçına hazır
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.10.2019

'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan arı kalan 'ün katılması planlanıyor. 20 yaşındaki yıldız, şubat ayında oynanacak maçında ise sahada olacak.

'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. 20 yaşındaki futbolcunun katılması planlanıyor. Kulüp doktorları Abdülkadir Ömür'ün şubat ayı başında ligde oynanacak karşılaşmasında sahada olacağını düşünüyor. Sakatlığı yakından takip edilen genç yıldız, tam olarak iyileşmeden kesinlikle sahaya sürülmeyecek.
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