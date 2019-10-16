16 Ekim 2019, Çarşamba
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Ömür, F.Bahçe maçına hazır
Giriş Tarihi: 16.10.2019
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan arı kalan Abdülkadir Ömür'ün devre arası kampına katılması planlanıyor. 20 yaşındaki yıldız, şubat ayında oynanacak Fenerbahçe maçında ise sahada olacak.
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. 20 yaşındaki futbolcunun devre arası kampına katılması planlanıyor. Kulüp doktorları Abdülkadir Ömür'ün şubat ayı başında ligde oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında sahada olacağını düşünüyor. Sakatlığı yakından takip edilen genç yıldız, tam olarak iyileşmeden kesinlikle sahaya sürülmeyecek.
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