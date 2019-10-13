13 Ekim 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Dört büyüklerin en genci Trabzonspor

Dört büyüklerin en genci Trabzonspor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.10.2019

'de bu sezon şampiyonluk hesapları yapan , dört büyükler arasında en genç ekiple mücadele eden takım oldu. Bu sezon 25.2 yaş ortalamasıyla mücadele eden bordo-mavililer, , ve 'ı söz konusu alanda geride bıraktı.

'de zirve mücadelesi veren , dört büyükler arasında en genç ekiple mücadele eden takım oldu. Bordo-mavililer Süper Lig'de bulunan 18 takım arasında 24.8 yaş ortalaması bulunan 'un ardından en genç ekip durumunda.

Süper Ligin 7. haftasında ilk 3 takım arasında yer alan bordo-mavililer, , ve gibi şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında en genç ekibe sahip. Trabzonspor 25.2 yaş ortalamasıyla mücadele ederken siyah-beyazlılar 27.3, sarı-lacivertliler 27.1 ve sarı-kırmızılılar ise 28 yaş ortalamasıyla mücadele ediyor. Süper Lig'in en yaşlı ekibi ise 29.1 yaş ortalamasıyla Süper Lig'de lider konumda bulunan Aytemiz yer alıyor.

Trabzonspor altın çağını yaşıyor haberin devamı

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