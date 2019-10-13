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Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak açıklaması
Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 Giriş Tarihi: 13.10.2019
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı. Bordo-mavililer, milli futbolcunun kasığındaki şikayet üzerine A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını ve yapılan tetkikler sonrası durumunun yarın netlik kazanacağını açıkladı.
Bordo-mavililerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Parmak'ın kasığındaki sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldığı aktarılırken, şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncumuz Abdülkadir Parmak kasığındaki şikayet üzerine A Milli Takım kadrosundan çıkartılmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından yarın yapılacak tetkikler sonrası oyuncumuzun durumu netlik kazanacaktır."
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