13 Ekim 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak açıklaması

Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak açıklaması
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 Giriş Tarihi: 13.10.2019

, Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı. Bordo-mavililer, milli futbolcunun kasığındaki şikayet üzerine A kadrosundan çıkarıldığını ve yapılan tetkikler sonrası durumunun yarın netlik kazanacağını açıkladı.

Bordo-mavililerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Parmak'ın kasığındaki sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldığı aktarılırken, şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Abdülkadir Parmak kasığındaki şikayet üzerine A Milli Takım kadrosundan çıkartılmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından yarın yapılacak tetkikler sonrası oyuncumuzun durumu netlik kazanacaktır."

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