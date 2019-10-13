Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak açıklaması

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor, dört büyükler arasında en genç ekiple mücadele eden takım oldu. Bu sezon 25.2 yaş ortalamasıyla mücadele eden bordo-mavililer, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı söz konusu alanda geride bıraktı.