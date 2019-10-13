13 Ekim 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Ünal Karaman'dan oyuncularına uyarı

Ünal Karaman'dan oyuncularına uyarı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.10.2019

'da teknik direktör , milli arada birlikte çalıştığı oyuncularını uyardı. Karaman, milli ara öncesi iyi bir grafik yakaladıklarını söyledi. Usta hoca “Dönüşte yine 3 puanları almalıyız” dedi.

Başarılı çalıştırıcı "Milli maçlar öncesinde 2 galibiyet elde ettik. Bu 6 puan bizi üst sıralara taşıdı. Önümüzde liderlik için büyük bir fırsat var. Bunun için lige dönüşümüz, bıraktığımız gibi olmalı. Ligde ritim bulmak önemli. Biz bunu yakaladık. Aynı mücadeleyi sahaya yansıtmalıyız. Sahada savaşmayı sürdürürsek yine 3 puanları alırız" ifadelerini kullandı. Karaman, milli takımlardaki oyuncuların dönüşüyle birlikte bu konuşmayı tekrarlayacak.

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