Trabzonspor altın çağını yaşıyor

Sekiz yıl sonra ilk kez kar açıklayan Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Bordo-mavililerde futbolculara ve kulüp personeline ödemeler günü gününe yapılıyor.

Trabzonspor ekonomik anlamda altın çağını yaşıyor...

Bordo mavililer, öncülük ettiği bankalar birliği yapılandırmasından sonra maddi olarak önemli bir rahatlığa kavuştu.

Sponsorluk, forma ve oyuncu satışı gelirleri Bankalar Birliği tarafından denetlenen Trabzonspor'da artık ödemelerin günü gününe yapıldığı belirtildi.

Kulüp personelinin maaşlarını da aksatmayan Karadeniz ekibinde, futbol takımının aldığı başarılı sonuçlar camianın yüzünü güldürüyor.

Sekiz yıl sonra ilk kez kar açıklayan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu da yaptığı açıklamada, "Göreve başladığımız 1,5 yıl önceki durumdan çok farklı bir konumdayız. 6 yıl aradan sonra Avrupa kupalarında mücadele ediyoruz. hocamız ve takımımızla yakaladığımız güven ve istikrar ortamı da cabası. Şimdi gelin dedikodu ve bilgi kirliliğinden uzak duralım ve bugün 'sürdürülebilir' kıldığımız idari, ekonomik ve sportif başarının tadını çıkaralım!" ifadelerini kullanmıştı.