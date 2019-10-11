11 Ekim 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan ordumuza tam destek!

Trabzonspor'dan ordumuza tam destek!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.10.2019

Ordumuzun, 'nin kuzeyinde / ve terör örgütlerine karşı yürüttüğü 2. gününde hem karadan hem havadan devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı için yapılan videoyla gündeme gelen bu sefer herkesin gönlüne su serpti.

Harekatı tamamıyla destekleyen bordo-mavililer dün sosyal medya hesaplarında logosunu kaldırarak yerine Türk Bayrağı fotoğrafı koydu. 'Dalgalandığın yerde ne korku ne keder!' ifadelerine yer verdi. Futbolcular Onazi ve Fernandes de harekata destek verdiler.

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev teklif! haberin devamı

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