11 Ekim 2019, Cuma
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Trabzonspor'dan ordumuza tam destek!
Giriş Tarihi: 11.10.2019
Ordumuzun, Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hem karadan hem havadan devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı için yapılan videoyla gündeme gelen Trabzonspor bu sefer herkesin gönlüne su serpti.
Harekatı tamamıyla destekleyen bordo-mavililer dün sosyal medya hesaplarında Trabzonspor logosunu kaldırarak yerine Türk Bayrağı fotoğrafı koydu. 'Dalgalandığın yerde ne korku ne keder!' ifadelerine yer verdi. Futbolcular Onazi ve Fernandes de harekata destek verdiler.
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