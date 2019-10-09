09 Ekim 2019, Çarşamba
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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev teklif!
Trabzonspor'un son haftalardaki yükselişinde büyük pay sahibi olan kaleci Uğurcan Çakır yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Beşiktaş maçında Nwakaeme'ye yaptığı asistle gündeme gelen Uğurcan, son oynanan Rizespor maçında da yaptığı kritik kurtarışlarla takımını maça ortak etmiş ve galibiyette büyük pay sahibi olmuştu. Uğurcan Çakır'ın bu performansı Avrupa'da da yakından takip ediliyordu ve iki dev kulüp genç kaleciyle menajerler aracılığı ile temasa geçti.
Giriş Tarihi: 09.10.2019 14:50
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