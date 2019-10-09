09 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev teklif!

Trabzonspor'un son haftalardaki yükselişinde büyük pay sahibi olan kaleci Uğurcan Çakır yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Beşiktaş maçında Nwakaeme'ye yaptığı asistle gündeme gelen Uğurcan, son oynanan Rizespor maçında da yaptığı kritik kurtarışlarla takımını maça ortak etmiş ve galibiyette büyük pay sahibi olmuştu. Uğurcan Çakır'ın bu performansı Avrupa'da da yakından takip ediliyordu ve iki dev kulüp genç kaleciyle menajerler aracılığı ile temasa geçti.

Giriş Tarihi: 09.10.2019 14:50
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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev teklif!

İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen Rüştü Reçber'in ardından bir başka Türk kaleci Avrupa'nın en önemli kulüplerinden birinde forma giyme yolunda.

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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev teklif!

Karadeniz ekibinin 23 yaşındaki kalecisi Uğurcan, yaptığı kurtarışların yanı sıra yaptığı Beşiktaş maçında yaptığı asistle de gündeme gelmişti.

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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev teklif!

Başarılı kalecinin 2019 Haziran ayında 1,5 milyon euro olan piyasa değeri Ekim ayı itirabıyla 6 milyon euroya yükselmiş durumda.

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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev teklif!

A Milli Futbol Takımı kadrosunda da yer alan Uğurcan Çakır bir çok Avrupa kulübünün takibi altında bulunuyor.

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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev teklif!

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Liverpool'un uzunca bir süredir takip ettiği Trabzonspor'un başarılı eldivenine Avrupa'nın 2 önemli kulübünden teklif geldiği ortaya çıktı.

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