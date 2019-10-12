12 Ekim 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Değerli Fırtına

Değerli Fırtına
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.10.2019

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt'ta ekimde yapılan son güncellemeye göre; 'un en değerli isimlerinin başında 15 milyon euro piyasa değeri ile Abdülkadir Ömür yer aldı. 12 futbolcusunun fiyatı artan bordo-mavili takımın toplam değeri 61 milyondan 70 milyon euro’ya çıktı.

Değerinde düşüş yaşanmasına rağmen onu 11 milyon euro ile Sturridge takip etti. 1.5 milyon euro'dan 6 milyon euro'ya çıkan kaleci Uğurcan Çakır'ın yükselişi ise dikkat çekti. 12 oyuncunun değerini artırdığı ve 7'nin ise değer kaybı yaşadığı bordo-mavililerde 6 ismin piyasa değerinde ise değişiklik yaşanmadı. Yapılan güncelleme sonrasında 'un 60 milyon 950 bin euro olan mevcut takım değeri, 9 milyon euro artış göstererek 69 milyon 950 bin euro'ya yükseldi. ekibi, 'de en pahalı takımlar arasında yer alıyor.

Ömür en önde

Bordo-mavililerde değeri artan isimler: Uğurcan 1.5 milyon euro'dan 6 milyon euro'ya, Erce 400 bin euro'dan 500 bin euro'ya, Arda 250 bin euro'dan 300 bin euro'ya, Hüseyin 2 milyon euro'dan 3 milyon euro'ya, Hosseini 2 milyon euro'dan 2.5 milyon euro'ya, Fernandes 1 milyon euro'dan 1.2 milyon euro'ya, Novak 2.6 milyon euro'dan 3.3 milyon euro'ya, Parmak 2 milyon euro'dan 2.5 milyon euro'ya, Nwakaeme 2.5 milyon euro'dan 3.5 milyon euro'ya, Fıratcan 50 bin euro'dan 100 bin euro'ya, Ömür 10 milyon euro'dan 15 milyon euro'ya, Ekuban 1.25'ten 4 milyon euro'ya yükseltti.

Sturridge değer yitirdi

Piyasa değeri 15 milyondan 11 milyon euro'ya inen Sturridge, takımda en çok değer kaybı yaşayan oyuncu. Campi'nin piyasa değeri 1.5 milyondan 1 milyon euro'ya, Pereira'nın 800 binden 500 bin euro'ya, Onazi'nin 3 milyondan 2,5 milyon euro'ya, Obi Mikel'in 3.5 milyondan 2 milyon euro'ya, Ahmet Canbaz'ın 200 binden 150 bin euro'ya ve Avdijaj'ın değeri 2 milyondan 1.5 milyon euro'ya geriledi.

6 isim aynı kaldı

6 oyuncunun mevcut piyasa değerlerinde ise değişiklik yaşanmadı. Abdurrahim Dursun 100 bin euro, Kamil 400 bin euro, Doğan Erdoğan 500 bin euro, Sosa 2 milyon euro, Yusuf Sarı 400 bin euro ve Sörloth 6 milyon euro'luk değerlerini korudu.

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