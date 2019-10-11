11 Ekim 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Hosseini ile 3 yıl daha

Hosseini ile 3 yıl daha
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.10.2019

Pereira, Novak ve Sosa ile sözleşme uzatmak için görüşme yapan yönetim, 1 yılı opsiyonlu iki yıllık daha anlaşması bulunan Majid ile de masaya oturacak.

İranlı stoper ile 3 sene daha devam etmeyi planlayan bordo-mavililerin ayrıca anlaşmaya yüksek bir rakama serbest kalabileceğine dair madde de ekletmesi bekleniyor. 23 yaşındaki savunmacının da son dönemde aralıksız oynadığı ile mukavelesini uzatma fikrine oldukça sıcak baktığını dile getirdiği ifade edildi.
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