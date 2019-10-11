11 Ekim 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Hosseini ile 3 yıl daha
Giriş Tarihi: 11.10.2019
Pereira, Novak ve Sosa ile sözleşme uzatmak için görüşme yapan yönetim, 1 yılı opsiyonlu iki yıllık daha anlaşması bulunan Majid Hosseini ile de masaya oturacak.
İranlı stoper ile 3 sene daha devam etmeyi planlayan bordo-mavililerin ayrıca anlaşmaya yüksek bir rakama serbest kalabileceğine dair madde de ekletmesi bekleniyor. 23 yaşındaki savunmacının da son dönemde aralıksız oynadığı Trabzonspor ile mukavelesini uzatma fikrine oldukça sıcak baktığını dile getirdiği ifade edildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"