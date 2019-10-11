11 Ekim 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Sörloth: Sturridge harika biri

Sörloth: Sturridge harika biri
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.10.2019

'un sezon başında 'dab kiraladığı Norveçli golcü Alexander Sörloth, ülkesinde TV 2 kanalıyla özel bir röportaj verdi. Bordo- mavili formayla 13 maçta 6 gol ve 2 asist kaydeden 23 yaşındaki santrfor şunları söyledi:

Rizespor'u yendiğimiz derbisi harikaydı. Benim 'deki ilk gerçek derbimdi. Baştan sona kadar gerçek bir savaş oldu.
Sturridge bu maçta çok iyiydi. Onun harika bir sol ayağa sahip olduğunu biliyoruz. Benim attığım kafa golünde de harika bir asist yaptı. Artık tek mesele, onu ceza sahası içinde topla buluşturmak.
Sturridge, son derece mütevazı bir insan. Kendisinde yıldız kaprisi yok. Bugüne kadar birkaç büyük futbolcuyla aynı takımda oynadım. Ancak gelecek yıllarda kendisini olduğundan daha iyi zanneden yıldızlarla tanışmak için de şansım yüksek.

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