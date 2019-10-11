11 Ekim 2019, Cuma
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Sturridge: Artık hazırım
Giriş Tarihi: 11.10.2019
Çaykur Rizespor sınavında iyi bir performans ortaya koyan Sturridge, ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına girmeyi amaçlıyor. Dünyaca ünlü forvet, milli arada performansını maksimum seviyeye çıkarmayı planlıyor.
Trabzonspor taraftarlarının gollerini ve sevinç dansını merakla beklediği İngiliz yıldız, ligde şimdiye kadar 51 dakika forma giyip 1 asist yaptı. İkinci yarısında girdiği Rizespor maçının seyrini değiştiren 1.85 boyundaki yıldızın Karaman'a "Artık hazırım" dediği belirtildi.
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