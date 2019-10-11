Trabzonspor'da Sosa rüzgarı

Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, futbolculuk döneminde kendisi gibi orta saha oyuncusu olan ve 8 numaralı formayı giyen Karaman ile yakaladığı uyumla performansını her geçen gün yukarıya taşımayı başarıyor.

İtalya'nın Milan ekibinden bordo-mavili takıma transfer olan Jose Sosa, Ünal Karaman ile şahlandı. Teknik direktör Ersun Yanal ile bekleneni ortaya koyamayan Arjantinli yıldız, Yanal'dan sonra göreve gelen Rıza Çalımbay döneminde de arzu edilen seviyede değildi. İki teknik adamın görev aldığı dönemlerde toplamda sadece 3 asist yapabilen 34 yaşındaki oyuncu, Ünal Karaman ile çalışmaya başladığı günden beri ise 7 gol, 8 asistle mücadele etti. Geçtiğimiz sezon Onur ve Burak'ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaptanlık görevine getirilen Sosa, toparlanma sürecinde Ünal Karaman'ın en büyük destekçisi oldu. Her sezon üzerine koyarak devam eden başarılı oyuncu bu dönem 13 maçta iki gol attı.

8 NUMARANIN SIRRI

Göreve başladığı günden beri oyuncularıyla kurduğu diyalog ile dikkat çeken Ünal Karaman, yıldız oyuncuya da güven aşıladı. Trabzonspor'da 8 numaralı formayı giyen ve kaptanlık görevinde bulunan Ünal Karaman'ın, kendisi gibi orta saha oyuncusu olan ve 8 numara giyen kaptan Sosa ile kurduğu iletişim Arjantinli futbolcunun yeteneklerini ön plana çıkarmasına sağladı. Sosa ise ilk kez Karadeniz ekibinde 8 numaralı formayı giymeye başladı. 1.79 boyundaki maestro, Milan'da 23, Beşiktaş'ta 5, Atletico Madrid 24, Metalist Kharkiv'de 11, Napoli'de 77, Bayern Münih'te 20, Estudiantes'te ise 7 numaralı formayı giymişti. Karaman, sık sık Sosa ile takım hakkında durum değerlendirmesi yapıyor.