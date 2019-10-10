10 Ekim 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Alkışlar Sturridge’ye

Alkışlar Sturridge’ye
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.10.2019

maçında bir asist yapan ve bir topu direkten dönen Daniel Sturridge, milli arayı da en iyi şekilde değerlendiriyor. 30 yaşındaki golcü Karaman'ın izin vermesine rağmen ekstra çalışmalar yapıyor.

maçında bir asist yapan ve bir topu direkten dönen Daniel Sturridge, milli arayı da en iyi şekilde değerlendiriyor. Henüz fizik olarak henüz istenen seviyeye gelemeyen 30 yaşındaki oyuncu, Ünal Karaman takıma yarına kadar izin vermesine rağmen ekstra çalışmalarla açığını kapatmayı hedefliyor.

SIRA SİZE DE GELECEK
Yeni transferler Fıratcan, Doğan, Avdijaj, Sörloth, Sturridge, Campi, Fernandes, Obi Mikel ve Yusuf Sarı bugüne kadar süre almayı başardı. Ahmet Canbaz ve kaleci Erce Kardeşler ise henüz forma giymedi. Ünal Karaman bu futbolcuları sürekli A takım kadrosunda tutarken Erce Kardeşler, Uğurcan'ın performansı nedeniyle oynayamadı. Ahmet ve Erce'nin 'nda görev yapması bekleniyor.

PARMAK'IN GOLÜ UEFA'DA
Abdulkadir Parmak'ın 2-2 biten Basel maçında attığı muhteşem gole da kayıtsız kalmadı. UEFA'nın resmi hesabından paylaşılan Parmak'ın golü binlerce beğeni aldı.

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