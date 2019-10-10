Sosa için geri sayım

Bordo-mavili yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 34 yaşındaki maestronun menajeri ile milli arada yeniden bir araya gelecek ve mukavele uzatacak.

Bordo-mavili yönetim, sözleşme uzatmak istediği kaptan Jose Sosa'nın menajeriyle milli arada bir kez daha masaya oturacak. Daha önce Trabzonspor'da kalmaya sıcak baktığına dair açıklamalar yapan ve bu konuda menajerinin görüşmeleri sürdürdüğünü ifade eden Arjantinli maestro, yıllık 3.2 milyon euro alıyor. Tangocunun sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere iki sene uzatmak isteyen bordo-mavililerin de oyuncuya verebilecekleri en yüksek düzeyden teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

TADINI ÇIKARALIM

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor dergisinde yer alan yazısında, geçmiş yıllara göre kulübün çok iyi durumda olduğunu vurguladı. 1.5 yıl öncesinden çok daha farklı bir konumda olduklarını belirten Ağaoğlu, "Tam 6 yıl aradan sonra Avrupa kupalarında mücadelesine devam eden bir kulüp konumundayız. Şimdi gelin dedikodu ve bilgi kirliliğinden uzak duralım ve bugün 'sürdürülebilir' kıldığımız idari, ekonomik ve sportif başarının tadını çıkaralım" dedi.